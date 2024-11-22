"إمارات" تتطلع لفتح فرص جديدة لتعزيز التعاون والاستثمار والتوسع في أعمالها بالسوق المصرية

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي الشامسي المدير العام لشركة الامارات للبترول ( إمارات )، والوفد المرافق الذي ضم السيد محمد جمعة بن شرف المدير العام لشركة إمارات مصر للمنتجات البترولية وعدد من كبار مسؤولي شركة الإمارات للبترول وبحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة .

ورحب الوزير في بداية اللقاء بالوفد من دولة الإمارات الشقيقة مثمناً التعاون والشراكة المثمرة مع شركة الإمارات للبترول في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية و محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود وتقديمها لتجربة متميزة تتسم بالجودة والكفاءة في السوق المصري مؤكدا اهمية البناء علي تلك الشراكة الناجحة لتشجيع المزيد من الاستثمارات المشتركة في هذا المجال .

فيما نقل المدير العام لشركة الامارات للبترول المهندس علي الشامسي تحيات وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي المهندس سهيل المزروعي الي أخيه المهندس كريم بدوي ، مشيراً إلي تميز العلاقات والتعاون علي كافة الأصعدة بين الشقيقتين مصر والإمارات العربية المتحدة اللذان يقفان ويعملان سوياً في خندق واحد .

واستعرض المدير العام للشركة والوفد المرافق نموذج العمل في إدارة شبكة محطات نموذجية لخدمة وتموين السيارات بالوقود التي تقوم بتشغيلها وإدارتها في مصر من خلال الشركة المشتركة أمارات مصر مع قطاع البترول المصري، وتقديمها خدمات تموين الطائرات بالوقود في عدد من المطارات المصرية.



واكد مسؤولو المؤسسة أن السوق المصري يحمل فرصاً واعدة في مجال تسويق وتوزيع الوقود وانشاء محطات الخدمة في ظل التطور العمراني الكبير و شبكة الطرق الحديثة و إنشاء المدن الجديدة مما يشجع الشركة علي تعزيز شبكة محطات الخدمة وتموين السيارات بالوقود، مؤكدين تطلعهم للعمل مع قطاع البترول علي فتح فرص جديدة لتعزيز التعاون والاستثمار والتوسع في اعمالها بالسوق المصري .

واتفق الجانبان خلال اللقاء علي سرعة تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين قطاع البترول المصري والمؤسسة الإماراتية لدفع العمل علي استغلال الفرص للتعاون والاستثمار في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومحطات الخدمة المتطورة لتموين السيارات بالوقود.