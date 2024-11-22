الكشف على 800 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية المقاطعة في الدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، انطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية المتكاملة بقرية المقاطعة مركز السنبلاوين والتي استفاد منها 800 مواطن من خلال الكشف وتلقي العلاج والخدمة الطبية بالمجان في عدد من التخصصات.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة ومختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات لتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة في تقديم وتوفير الخدمات المجانية لأبناء المحافظة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين في كل مكان وفي مقدمتها الخدمات الطبية والعلاجية.

وقدمت القافلة خدمات الكشف المجانية في تخصصات أمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوي ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالإضافة إلى توفير تخصصات أمراض الأطفال والأمراض الباطنة والجراحة والعظام والأشعة والتحاليل بمركز الكلى التابع لمؤسسة صناع الحياة، كما شهدت القافلة توفير الخدمات الإرشادية وأنشطة للأطفال وفعالية دمج لأطفال ذوي الإعاقة ومعرض خيري للملابس.

من جهتها قالت الدكتورة إيمان سماحة، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة ومنسق عام القوافل أنه تم تنفيذ القافلة المجانية ضمن قوافل أنشطة القوافل التنموية المتكاملة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ومديرية التضامن الاجتماعى والوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين ومؤسسة صناع الحياة.

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