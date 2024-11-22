بالصور.. محافظ الأقصر يفتتح مسجد النور بجزيرة العوامية بعد إحلاله وتجديده

افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، مسجد النور بجزيرة العوامية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المسجد بالجهود الذاتية، حيث بدأت أعمال التجديد بالمسجد منذ عام 2022، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وألقى الدكتور هشام عبدالعزيز الذي حضر نائبا عن وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، بعنوان "أَنْتَ عِنْدَ اللهِ غَالٍ"، حيث أكد على احترام قدسية الإنسان - بنيان الله وصنعته، والتحذير من الانتقاص منه بأي لفظ أو إشارة.

وحضر الافتتاح كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والشيخ صلاح نور عبد العال وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ عبدالرحيم محمد مدير ادارة أوقاف بندر الأقصر، والنائب محمد عبدالعليم الضبعاوى، والنائب محمد عطا الله، أعضاء مجلس الشيوخ ، والنائب بهاء أبو الحمد عضو مجلس النواب، والمهندس أسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر.

محافظ الأقصر يفتتح مسجد حسب ربه بقرية الحبيل بالبياضية

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قد افتتح مسجد حسب ربه بقرية الحبيل بمركز البياضية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تجديد المسجد الذي يقع على مساحة 289 مترا مربعا.

وألقى الشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، خطبة الجمعة، بعنوان "وقولوا للناس حسنا" حيث أوضح فضيلته أن الكلام الطيب والقول الحسن من أعظم ما يهدي الله عز وجل إليه الإنسان، وأن الله عز وجل أمر بالقول الحسن لجميع الناس، وأن الكلمة الطيبة لها ثمرتها.

وحضر الافتتاح كلا من الشيخ صلاح نور عبد العال وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ رضوان محمد مدير الدعوة، والشيخ محمد مصطفى مدير ادارة أوقاف البياضية، والمهندس محمود شاهين رئيس مركز البياضية، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والعمدة هشام ثروت عمدة قرية الحبيل، والدكتور حماده العماري عضو مجلس النواب، والنائب محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه، قال محافظ الأقصر، إن المساجد هي بيوت الله تعالى، وهي منارة للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل تمتد إلى نشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع، داعيًا أئمة المساجد إلى بذل المزيد من الجهود في نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز التسامح والوحدة بين أبناء المجتمع، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في بناء المساجد وتطويرها.

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افتتاح مسجد النور (14)

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افتتاح مسجد النور (17)

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افتتاح مسجد حسب ربه (3)

افتتاح مسجد حسب ربه (4)

افتتاح مسجد حسب ربه (5)

افتتاح مسجد حسب ربه (6)

افتتاح مسجد حسب ربه (7)

افتتاح مسجد حسب ربه (8)

افتتاح مسجد حسب ربه (9)

افتتاح مسجد حسب ربه (10)

افتتاح مسجد حسب ربه (11)

افتتاح مسجد حسب ربه (12)

افتتاح مسجد حسب ربه (13)

افتتاح مسجد حسب ربه (14)

افتتاح مسجد حسب ربه (15)

افتتاح مسجد حسب ربه (16)