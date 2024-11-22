اختتام فعاليات الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بمدينة أكادير- المملكة المغربية، وذلك بالتعاون مع جهة سوس ماسة، جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة، المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، والبنك الإسلامي للتنمية.

ووجه المدير العام للمنظمة المهندس عادل صقر الصقر الشكر لكافة الدول العربية على تعاونها ودعمها للمنظمة بما يمكنها من تنفيذ برامج عملها وأداء رسالتها لتحقيق التكامل الصناعي العربي، وإلى كافة الشركاء على جهودهم الطيبة في الإعداد والتحضير لهذا الملتقى الذي حضره مسؤولون بجهة سوس ماسة، إضافة إلى أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة والخبراء المتحدثين والمشاركين من الدول والمنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية.

وأكد المدير العام أن تنظيم هذا الملتقى الدوري الذي عقد هذا العام تحت شعار"الاقتصاد الرقمي ومستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة " جاء ضمن الجهود المتواصلة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وشركائها للنهوض بهذا القطاع الهام.

وشهدت الجلسة الختامية توقيع اتفاقية شراكة بين غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة سوس ماسة- المملكة المغربية وبرنامج بناء للتنمية المستدامة- الجمهورية التركية.

وخرج الملتقى بتصورات بناءة من خلال ما عرض من أوراق عمل وما أثير حولها مناقشات وآراء صبت في اتجاه دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة المجالات الصناعية.

18681849-3370-442d-889a-a68bd90f2f9c

2268dd17-d463-4a0a-b292-382453ddd9fe

e9cc338b-a8ac-45b4-814e-0fc78ab51abd

067ac1b4-363f-4ab0-9ab5-18f8ecc424b8

18681849-3370-442d-889a-a68bd90f2f9c

c1c594d4-0b80-4251-8e45-819e39588f7c

50cada75-fba2-406a-82bf-46dcf6639279