انتشال جثمان لاعب بعد 24 ساعة من سقوط ميكروباص بترعة بالدقهلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، جثمان لاعب كرة سلة بمركز شباب بلقاس، بعد مرور أكثر من 24 ساعة من البحث عن ضحايا جراء سقوط ميكروباص يقل عدد من المواطنين بمياة ترعة مارة أسفل كوبري مدخل مدينة جمصة ، بعدما انحرفت عجلة القيادة بيد السائق وجري إنقاذ 4 أشخاص واستمرت قوات الإنقاذ النهري في البحث عن ضحايا اخرين.

البداية كانت فى الساعات الأولى من صباح الخميس بتلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجناية، يفيد بورود بلاغا للعقيد مسعد عوض، مأمور قسم شرطة جمصة، شرطة النجدة من بعض الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها ببحر جمصة عند مدخل مصيف جمصة الاول.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد محمد حبيب، رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط سيارة ميكروباص بمياه بحر جمصة من أعلى الكوبري عند مدخل المدينة من البوابة الاولي .

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 4 أشخاص وهم كلا من:"علاء محمود المطري يوسف، 45 عاما، عامل مقيم قرية بسنديلة مركز بلقاس، عصام مصطفي البرعي 58 عاما، سائق مقيم مركز بيلا محافظة كفر الشيخ ، دلال عبد العزيز عبد الباقي 35عاما، مقيم مركز بلقاس، اميره السيد محمد 25 عاما، مقيمة بقرية جمصه البلد مركز كفر البطيخ محافظة دمياط"،وجرى نقل المصابين الى مستشفى جمصة المركزي لتلقي لعلاج،

واستمرت قوات الإنقاذ النهري في البحث عن ضحايا اخرين حتي جرى انتشال جثمان شاب بعد مرور أكثر من 24 ساعة من سقوط الميكروباص وتبين انه يدعي "عمر فرحات ابراهيم، 30 سنة، ومقيم بدمياط الجديدة"،لاعب كرة السلة بمركز شباب بلقاس.

جري نقل جثمان اللاعب إلي مستشفى جمصة المركزي تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.