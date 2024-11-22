استمرار ارتفاع أسعار الذهب في مصر عند 3772 جنيهًا للجرام

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الجمعة، ليتبع تحركات سعر الذهب العالمي الذي يستمر في الارتفاع لليوم الخامس على التوالي، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار في البنوك المركزية عند مستوى مرتفع مما ساعد على استمرار ارتفاع سعر الذهب المحلي.



وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند 3770 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3772 جنيها للجرام، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 27 جنيها حيث أغلق تداولات الأمس عند 3738 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3765 جنيها للجرام.

ارتفاع سعر الذهب المحلي اليوم جاء مدعوما بتغيرات سعر الصرف العالمي الذي استمر في الارتفاع لليوم الخامس على التوالي، يأتي هذا في ظل ارتباط سعر الذهب المحلي بحركة سعر الذهب العالمي.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستويات مرتفعة ساعدت سعر الذهب في مصر على الارتفاع ليستكمل موجة الصعود التي تستهدف حالياً الوصول إلى المستوى 3800 جنيه للجرام.

وقام البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الخامس على التوالي لتظل عند أعلى مستوى تاريخي للفائدة خلال اجتماعه يوم أمس، حيث ظل العائد على الإيداع عند 27.25% وفائدة الإقراض عند 28.25% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.75%.



وأشار البنك المركزي في بيانه يوم أمس أن التوقعات تشير إلى استقرار في معدلات التضخم حتى نهاية العام الجاري ولكن تبقى بعض المخاطر الصعودية، وتوقع البنك أن يتراجع التضخم خلال الربع الأول من العام القادم.



هذا ولم يتأثر سعر الذهب المحلي بقرار البنك المركزي المصري الذي كان متوقع بشكل كبير في الأسواق.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية:

ارتفع سعر الذهب المحلي من جديد ليتبع التطورات الحالية في السعر العالمي بالإضافة إلى بقاء سعر صرف الدولار مرتفع في البنوك الرسمية الأمر الذي يدعم ارتفاع سعر الذهب المحلي خلال الفترة الحالية.

كما ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم ليتخطى المستوى 2670 دولارا للأونصة الذي يمثل المستوى التصحيحي، والآن يواجه سعر الذهب منطقة 2700 – 2710 دولارا للأونصة، واختراق هذه المنطقة يعيد السعر إلى الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة عند 2750 دولارا للأونصة.

أما عن السعر المحلي:



شهد سعر الذهب المحلي عيار 21 تذبذب خلال تداولات الأمس تحت المستوى 3750 جنيه للجرام بالرغم من تسجيله أعلى مستوى عند افتتاح جلسة الأمس عند 3765 جنيها للجرام، واليوم شهد قفزة عند الافتتاح ليتخطى المستوى 3750 جنيها للجرام وسجل أعلى مستوى عند 3770 جنيها للجرام ليظل المستهدف حالياً عند 3800 جنيه للجرام.