جولة مفاجئة.. وزير الري يتفقد حالة مخرات السيول بمحافظة الجيزة

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم الجمعة الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ بجولة تفقدية مفاجئة لمخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول بمركز الصف بمحافظة الجيزة .

حيث تفقد الدكتور سويلم كلا من مخر سيل غمازة الكبرى بمواقع (مبدأ المخر وعدة مواقع على المخر وموقع المصب) ، كما تفقد مخر سيل الصف .

وأكد الدكتور سويلم على حرصه الدائم على متابعة حالة مخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات لضمان جاهزيتها التامة فى التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، والتأكد من قدرتها على حماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية من أخطار السيول .

وقد وجه الدكتور سويلم بقيام معهد بحوث المساحة بشكل فورى برفع قطاعات مصب مخر سيل غمازة الكبري لتحديد كميات التجريف التى تم تنفيذها أثناء تطهير المخر والإنتهاء من أعمال الرفع خلال ٧٢ ساعة ، مع تحويل من يثبت تقصيره فى أعمال التجريف وتطهير مخرات السيول الي التحقيق .

كما تفقد الدكتور سويلم أثناء الزيارة ترعة الخشاب ، و وجه سيادته بسرعة إزالة تجمعات القمامة التى تم القاؤها من بعض الأهالى فى الترعة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة ، مناشدا بضرورة حفاظ المواطنين على المجارى المائية وحمايتها من التلوث ، مؤكدا دور المحليات في منع إلقاء القمامة في المجاري المائية ، وموجها بالتنسيق بين أجهزة الوزارة ومحافظة الجيزة بخصوص حماية الترع والمصارف من إلقاء القمامة .

كما تفقد مصب تخفيف غمازة ، موجها بالتطهير الفوري ورفع القمامة والمخلفات ، والتوجيه لإدارة ري حلوان بالمتابعة المستمرة لإدخال أوامر التطهيرات علي منظومة التطهيرات المعدة لهذا الشأن وذلك خلال ٤٨ ساعة .