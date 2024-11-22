ندوتان بعنوان "أسرة مستقرة = مجتمع آمن" بكليتي العلوم والسياحة والفنادق بالأقصر.. صور

استضافت كليتا العلوم والسياحة والفنادق التابعتين لجامعة الأقصر، فعاليات ندوات "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، بمشاركة منطقة وعظ الأقصر؛ ضمن فعاليات شهر التوعية المجتمعية لطلاب الجامعة، والتي يشرف عليها الدكتورة هناء حامد، مدير الإدارة العامة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة.

وفي كلية العلوم، استضافت الكلية تحت إشراف الدكتور محمد عباس، عميد الكلية، ومعاونة الدكتورة رقيه العماري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات ندوة "أسرة مستقرة = مجتمع آمن" تفعيلًا للمبادرة الرئاسية ( بداية جديدة لبناء الإنسان).

افتتحت الدكتوره رقية العمارى الندوة، بالحديث عن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، وسبل تقديم الدعم لجميع الفتات داخل المجتمع والاستثمار فى راس المال البشرى لتحقيق التنمية المستدامة.

وواصلت رقية، حديثها عن اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية بإطلاق حملات توعية وبرامج صحية؛ لتحسين الخدمات وبرامج تطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل فى ظل آليات منسقه ومتكامله بين الجهات، بالإضافة لدور جامعة الاقصر فى هذه التوعية لطلاب الجامعة فى الإرشاد النفسي والاسري والمجتمعي، كما تطرقت للحديث حول دور كلية العلوم فى تقديم الدورات التدريبية للشباب والخريجين التى تتناسب مع سوق العمل متضمنه دورات فى التحاليل الطبية والتى سوف تنظمها كلية العلوم.

حاضر فى الندوة، الشيخ مصطفى النوبى أحمد محمد، واعظ عام بمنطقة الأقصر الأزهرية؛ لتوعية الطلاب فى هذه المرحلة الجامعية بإنشاء أسرة سليمة من الناحية الإجتماعية والنفسية، وكيفية تعزيز تماسك الأسرة وتنمية المجتمع وتقوية الصحة النفسية والقيم الأخلاقية، وكيفية مواجهة التغيرات والوقاية من الجريمة والعنف، ومواجهة التحديات التى تواجهها الأسرة وتأثيرها على المجتمع وزيادة المشاركة المجتمعية مشيرًا إلى أن قيام الأسرة ودورها فى الرعاية والتربية باعتبارها المؤسسة التى لا يمكن الاستغناء عنها، وفى نهاية الندوة تم فتح باب الحوار والتساؤلات للطلاب والرد عليها من الشيخ مصطفى النوبي الذى رد على كل استفساراتهم.

ندوة بكلية السياحة والفنادق تحت عنوان (أسرة مستقرة = مجتمع أمن)

كما نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع منطقة وعظ الأقصر الازهرية؛ ندوة بكلية السياحة والفنادق تحت عنوان (أسرة مستقرة = مجتمع أمن)، فى إطار حرص جامعة الأقصر على توعية شباب الجامعة من الجنسين بأهم القضايا المجتمعية المعاصرة ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على الأسرة المصرية واستقرارها.

وأقيمت الندوة، تحت إشراف الدكتور مايكل مجدي زكي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حراجي، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وفى ختام الندوة دار حوار مفتوح مع الطلاب للإجابة على كافة تساؤلاتهم.

يشار إلى ان جامعة الأقصر، تساهم فى صقل شخصية الطلاب مما يساهم فى تطوير المجتمع وذلك بعقد هذه السلسلة من الندوات بكليات الجامعة لترسيخ دور الأسرة كبذرة نواة للمجتمع التى تعد اساس الاستقرار فى الحياة الإجتماعية.

ندوة كلية السياحة والفنادق (1)

ندوة كلية السياحة والفنادق (4)

ندوة كلية السياحة والفنادق (3)

ندوة كلية السياحة والفنادق (2)

ندوة بكلية العلوم (1)