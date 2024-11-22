مصرع شخصين سقطت بهما سيارة يستقلانها بترعة في الدقهلية

لقي شخصان مصرعهما غرقا بعد سقوط سيارة ملاكي يستقلانها في ترعة علي طريق "المحمودية - دكرنس"، أمام قرية السلام التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وجري نقل جثمانيهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بسقوط سيارة في ترعة .

انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة المقدم إسلام صقر، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة علي طريق المحمودية دكرنس أمام قرية السلام وجرى انتشال جثامين كلٍ من:" هاني السيد السيد 25 سنة، وشاب آخر مجهول الاسم والعنوان 30 عاما،"، وتوفوا بعد الوصول للمستشفى.

جرى وضع الجثامين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دكرنس العام تحت تصرفات النيابة العامة،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.