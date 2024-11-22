الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٢٢ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٥ وحتى ٢١ نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة بيبسيكو والوفد المرافق له وبحث معهم سبل زيادة استثمارات الشركة في مصر ودعم صغار المزارعين، كما تفقد وزير الزراعة، المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وافريقيا، "كايرو آي سي تي"، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما ثمن "فاروق"، العلاقات المصرية-الأسترالية التي تتسم بالأهمية والاستراتيجية، منذ أن قامت أستراليا بإفتتاح أول سفارة لها فى منطقة الشرق الاوسط بمدينة القاهرة فى عام 1950، وذلك خلال كلمته في احتفالية العيد الوطني لدولة استراليا، كما عقد أيضا اجتماعا مع مديرى مديريات الإصلاح الزراعى بالمحافظات بحضور الدكتور حسن فولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعى والمهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير؛ لمتابعة بعض ملفات عمل الوزارة.

وشارك وزير الزراعة، في مناقشة رسالة دكتوراه "الفلسفه" فى إدارة الأعمال حول تأثير التحول الرقمى على المنتجات البنكية والأداء المالى للبنوك، كما صرح "فاروق"، انه بالتعاون مع حزب مستقبل وطن تم تنفيذ 26 قافلة بيطرية شهر أكتوبر الماضي في جميع محافظات الجمهورية.

بينما أعلن الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بدء تنفيذ مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة من أجل سبل عيش قادرة على الصمود في مدينتي توشكي والوادي الجديد، وذلك بالتعاون مع منظمة الإيكاردا وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، كما استقبل رئيس المركز، اللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مطروح، بمقر المركز بالقاهرة، كذلك افتتح معرض وملتقى مصر الدولي للتمور والذي ينظمه الفريق الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس، بمشاركة كبار الدول العربية المنتجة للتمور.

فيما شاركت الدكتورة غادة حجازي نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للبحوث والدراسات في البرنامج التدريبي الثامن رفيع المستوى حول نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية والمقام بالتعاون بين وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية ومركز التعاون الدولي بالصين والمكتب الرئيسي لمنظمة الفاو.

وافتتحت الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، مؤتمر معهد بحوث الإنتاج الحيواني الدولي السادس، والذي يقام تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما واصل خبراء مركز البحوث الزراعية تقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال أنشطة إرشادية متنوعة ومكثفة فى جميع مجالات الإنتاج الزراعي وفى مختلف المحافظات، حيث تم خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 2024 تنفيذ نحو ( 1433) نشاط إرشادى متنوع.

وأُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريرا بنشاطه خلال النصف الأول من نوفمبر ، حيث تم إصدار 691 ترخيصا لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، كذلك سلم الدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية شهادات التخرج لـ 26 مبعوثا من ١٨ دولة افريقية من البرامج التدريبية تحت عنوان "إنتاج تقاوي الأرز" و"إنتاج وصحة الحيوان" وذلك بحضور السفير محمد عزمي الأمين العام المساعد للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

فيما أعلن الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي موعد بدء موسم تصدير البرتقال المصري في الاول من ديسمبر ٢٠٢٤، كما تابع قطاع استصلاح الأراضي والسفارة الكندية مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي بالنوبارية بحضور الدكتور على حزين المدير التنفيذي لجهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة والمهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية وممثلى محافظة البحيرة والسفارة الكندية.

وبدأ اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية في تسليم تقاوى البطاطس للمزارعين بـ 69,5 ألف جنيه للطن وذلك بعد وصولها إلى المواني المصرية، كذلك شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، برئاسة الدكتور حسام راشد حملة مكبرة لإزالة التعديات الزراعية بمراكز محافظة البحيرة.

وقام الدكتور هاني درويش رئيس الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بزيارة تفقدية للتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء. بهدف متابعة جاهزية المعدات والآلات الزراعية المستخدمة في خدمة الأراضي بهذه التجمعات، كما تفقدت لجنة من الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، مزارع البساتين ببعض المناطق في محافظة الاسكندرية؛ لمتابعة الحالة العامة للزراعات وتقديم الدعم للمزارعين.

وأعلن الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام ٢٠٢٤ للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، كما أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة من منافذها المتنقلة تشمل ٣٠ سيارة محملة بالمنتجات الغذائية المختلفة، للبيع باسعار مخفضة بمحافظة المنيا.

وشارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في الإشراف وتحكيم رسالة ماجستير بكلية الزراعة جامعة الأزهر، تحت عنوان : "التقدير الكمي وتقييم المخاطر الصحية لبعض المعادن الثقيلة الأساسية والسامة في بعض الحبوب ومنتجاتها، كذلك تم عقد برنامج تدريبى تحت عنوان "كفاءة معامل الإختبار ونظم الجودة فى معامل الإختبار" لمتدربين مختصين فى مجال سلامة الغذاء، فيما بلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 5451 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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