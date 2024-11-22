غياب 11 لاعبًا عن قائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الجمعة، في إطار مباريات الدوري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة، على ملعب "السلام" ضمن منافسات الأسبوع الثالث بمسابقة دوري نايل.

وكان الأهلي قد فاز في أول مباراتين في الدوري، على حساب سيراميكا كليوباترا وزد إف سي، بنتيجة ٥-٢ و١-٠ على الترتيب، وبالمثل فاز الاتحاد السكندري بنتيجة أول جولتين في المسابقة، على حساب فاركو وحرس الحدود، بنفس النتيجة (1-0).

موقف الأهلي والاتحاد في الدوري

يحتل فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، من انتصارين، ويليه الزمالك في الوصافة، ثم الاتحاد السكندري، بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف في صالح المارد الأحمر.

غيابات الأهلي أمام الاتحاد السكندر

ويفتقد فريق الأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري، خدمات عدد كبير من اللاعبين، يتصدرهم وسام أبوعلي الذي تعرض للإصابة مع منتخب فلسطين خلال فترة التوقف الدولي، كما يغيب للإصابة أيضًا المغربي أشرف داري للإصابة في كاحل القدم، كما تم استبعاد عمر كمال عبدالواحد من قائمة المباراة، لتعرضه لنزلة برد شديدة وبالإضافة إلى مصطفى مخلوف ويوسف أيمن ومصطفى أبوالخير ومحمد عبدالله.

ويغيب عن الأهلي منذ فترة ليست بالقصيرة للإصابة كل من التونسي علي معلول ومحمد هاني وكريم وليد "نيدفيد" وكريم فؤاد.

قائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندرى

وأعلن كولر مساء أمس الخميس قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، وضمت كلًا من محمد الشناوي، مصطفى شوبير، وحمزة علاء في حراسة المرمى، وخالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، وكريم الدبيس ومروان عطية، رضا سليم، بيرسي تاو، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، وأحمد نبيل "كوكا" ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، وسمير محمد.