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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إخلاء أجزاء من مطار جاتويك بعد تفجير طرد مشبوه قرب السفارة الأمريكية في لندن

مطار جاتويك
مطار جاتويك
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أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الأمنية في بريطانيا قامت بإخلاء أجزاء كبيرة من مطار جاتويك جنوبي لندن لأسباب أمنية، في وقت شهدت فيه العاصمة لندن حالة من التأهب الأمني.

وفي وقت لاحق اليوم، قامت الشرطة البريطانية بتفجير طرد مشبوه بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة لندن. وذكرت الشرطة في منشور عبر منصة "إكس" أنه "تم تأكيد أن الدوي القوي الذي سُمع في المنطقة كان ناتجًا عن انفجار مُتحكم فيه نفذه ضباط الشرطة".

وأضافت الشرطة أن التحقيقات ما زالت جارية في الحادث، مشيرة إلى أن الحواجز الأمنية ستظل قائمة في محيط موقع الانفجار.

وكانت الشرطة قد فرضت طوقًا أمنيًا حول السفارة الأمريكية في وقت سابق اليوم للتحقيق في "طرد مشبوه" عثر عليه بالقرب من المبنى. تقارير إعلامية محلية أكدت أن التفجير تسبب في سماع "دوي قوي" في المنطقة المزدحمة وسط لندن.

 

 

بريطانيا إخلاء أجزاء كبيرة مطار جاتويك لندن