ارتفاع أسعار الذهب في الصاغة وعيار 21 يسجل 3770

الجمعة 22/نوفمبر/2024 - 01:27 م

ارتفعت أسعار الذهب في سوق الذهب في مصر الآن، وسط استمرار الاهتمام من قبل المستثمرين والأفراد الذين يعتبرون الذهب ملاذًا آمنًا لحفظ القيمة.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم

عيار 24: وصل سعر البيع إلى 4309 جنيهات، بينما سجل سعر الشراء 4286 جنيهًا.

عيار 22: سجل 3950 جنيهًا للبيع و3929 جنيهًا للشراء.

عيار 21: يُعتبر الأكثر تداولًا بين المصريين، حيث بلغ سعر البيع 3770 جنيهًا وسعر الشراء 3750 جنيهًا.

عيار 18: سجل سعر البيع 3231 جنيهًا وسعر الشراء 3214 جنيهًا.

عيار 14: بلغ سعر البيع 2513 جنيهًا وسعر الشراء 2500 جنيه.

عيار 12: سجل 2154 جنيهًا للبيع و2143 جنيهًا للشراء.

الذهب في الأوزان الكبيرة

الأونصة الذهبية: بلغ سعر البيع 134012 جنيهًا وسعر الشراء 133301 جنيهًا.

الجنيه الذهب: سجل 30160 جنيهًا للبيع و30000 جنيه للشراء