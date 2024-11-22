سكرتير مساعد الأقصر تبحث استعدادات البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة لشباب الجامعات

عقدت الدكتورة هدى المغربي سكرتير مساعد محافظة الأقصر، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة محافظة الأقصر للبطولة الإفريقية والعربية للبرمجة لشباب الجامعات (ACPC) لعام 2024 في نسختها السابعة والعشرين، التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي ستقام في مدينة الأقصر خلال الفترة من 6 حتى 10 ديسمبر 2024، تحت رعاية الدكتور أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

وتناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة لكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، والترتيبات النهائية الخاصة بفعاليات البطولة، حيث تم استعراض خريطة الانتقالات والترتيبات النهائية التي تمت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لإنجاح البطولة، التي تستهدف تنافس الطلاب في مجال منهجية حل المشكلات والبرمجة، مما يجعلهم محط أنظار كبريات الشركات العالمية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مثل جوجل وفيسبوك وإنتل وIBM، وهناك نماذج عديدة لهؤلاء الشباب قد إنضموا بالفعل لهذه الشركات في فروعها الإقليمية ومقارها الرئيسية على مدار الأعوام السابقة.

بطولة البرمجة تعتمد على تنمية قدرات الطلاب لاستخدام طرق الحل المنهجي

وتعتمد فكرة المسابقة على تنمية قدرات الطلاب لاستخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بأفضل طريقة فى أقل وقت ممكن.

ويتكون كل فريق من ثلاثة طلاب ومدرب، ويعمل الطلاب بشكل جماعى لحل أكبر عدد من المسائل فى أقل وقت ممكن خلال فترة المسابقة والتى تستمر لمدة خمس ساعات متواصلة، وتتأهل الفرق الفائزة للمشاركة فى مسابقة البرمجة الجامعية الدولية والتى يشارك فيها أكثر من 25 ألف متسابق يمثلون 2300 جامعة حول العالم.

حضر الاجتماع، المهندس محمد فؤاد الرئيس التنفيذي للبطولة، ومسئولي الصحة، والسياحة والآثار، وجامعة الأقصر، والثقافة، والكهرباء، والاتصالات، والطرق والكباري والبيئة وحماية النيل، ومسئولي فندق جولي فيل، وممثلي مدينتي الأقصر والبياضية.

ومن جانبها، أكدت سكرتير مساعد محافظة الأقصر، أنه في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، تم رفع درجة الاستعداد لاستضافة البطولة، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية للعمل على إنجاح البطولة والخروج بها على النحو الأمثل الذي يليق بمكانة محافظة الأقصر.

وكانت جامعة الأقصر، قد استضافت منافسات الموسم الثالث والعشرين، للبطولة الإفريقية العربية للبرمجيات لطلاب الجامعات والتي شارك فى تنظيمها جامعة الاقصر مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بمشاركة نحو 600 طالب وطالبة يمثلون 150 فريقا من 13 دولة عربية و10 دول أفريقية.

اجتماع بطولة البرمجة (1)

اجتماع بطولة البرمجة (5)

اجتماع بطولة البرمجة (4)

اجتماع بطولة البرمجة (3)