غدا.. المنطقة الأزهرية بالغربية تتلقى طلبات التقدم للعمل بالحصة لسد العجز بالمعاهد

أعلنت منطقة الغربية الأزهرية، عن بدء تلقى طلبات الراغبين فى التقدم للعمل بنظام الأجر "الحصة" على مستوى المعاهد الأزهرية الواقعة فى مراكز المحافظة، من غدا السبت ولمدة 15 يوماً، وذلك بمقر بمعهد طنطا الإعدادي الثانوي بنين، الكائن بمنطقة سيجر بمدينة طنطا بجوار ديوان المنطقة الأزهرية.

ومن جانبه أشار الشيخ عبداللطيف طلحة رئيس المنطقة المركزية الازهرية بالغربية، أن المستندات المطلوبة للراغبين فى التقدم للعمل بالحصة، عبارة طلب مقدم باسم رئيس الإدارة المركزية ، وأصل المؤهل الدراسي و 4 صور منه، والموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث، و4 صور من بطاقة الرقم القومي، و4 صور من شهادة الميلاد، وإقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على موازنة الدولة مستقبلا، وحافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعاليه، وأن يكون لون دوسيه التقديم لمعلم العلوم الشرعية والعربية "اللون الأبيض"، ولمعلم اللغة الإنجليزية "اللون الأصفر"، ومعلم الرياضيات "اللون الأحمر" ، ومعلم علوم، كيمياء، فيزياء، أحياء "اللون الأخضر"، و معلم دراسات اجتماعية، تاريخ، جغرافيا، "اللون الأزرق".



جدير بالذكر أن الأزهر الشريف قد أعلن عن حاجته للاستعانة بعدد (12498) معلمًا بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/2025م، بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.