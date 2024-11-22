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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طاهر محمد طاهر يقود التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري المصري، وتقام المواجهة على ملعب السلام.


وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك عقب فترة التوقف الدولي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – خالد عبدالفتاح – ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.
خط الوسط: إمام عاشور – أكرم توفيق - مروان عطية.
خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

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