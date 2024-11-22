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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يشاركون باليوم الرياضي بالصالة المغطاة بالعريش

مشاركة ابناء المشروع
مشاركة ابناء المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي باليوم ا
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شهدت الصالة المغطاة في مدينة العريش،  يوما رياضيا، والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة شمال سيناء وحضر الفعالية اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بإلإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما شارك المحافظ مباراة استعراضية لتنس الطاولة لأبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي، وكرة الطائرة، وكرة القدم بين القيادات التنفيذية بالمحافظة وهي خطوة تعكس دعم القيادات التنفيذية للأنشطة الشبابية ، ووسط أجواء مفعمة بالفرح.

وجدير بالذكر يعد اليوم الرياضي جزءًا من سلسلة الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز النشاط الرياضي والشبابي في سيناء، وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الأنشطة المجتمعية.

البطل الاولمبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء بمحافظة شمال سيناء