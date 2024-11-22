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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

طرح محال تجارية وصيدلية ومخبز وورش حرفية للبيع بمدينة برج العرب الجديدة

المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية
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أعلن جهاز تنمية مدينة برج الجديدة، عن طرح 14 محلاً تجاريا، وصيدلية ومخبز  بمساحات تتراوح بين (20م٢: 278 م٢)، بمختلف المناطق، و20  ورشة حرفية بمساحة  (20.5م2)، للورشة الواحدة بمجمع الصناعات  الصغيرة بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى. 
وأوضح جهاز تنمية مدينة برج الجديدة، أنه سيتم بيع 14 محلاً تجارياً وصيدلية ومخبزا بالمزاد العلني يوم الأحد 22/12/2024، و20 ورشة حرفية بجلسة مزاد علني يوم الأربعاء 15/1/2025.
وأضاف الجهاز أنه على من يرغب في دخول المزاد الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

جهاز مدينة برج العرب مخبز محلات بيع محال - منطقة تجارية