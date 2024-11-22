محافظ الأقصر يستقبل السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا.. و"فيرونيكا": سعيدة بزيارة الأقصر

استقبل المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا "فيرونيكا الكوسير جارسيا"، والتي تزور مدينة الأقصر على هامش زيارتها لجمهورية مصر العربية، والتي التقت خلالها نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، ووزيرة التضامن الاجتماعي.

ورحب محافظ الأقصر، بالسيدة الأولى لجمهورية كولومبيا خلال زيارتها لمصر ولمدينة الأقصر بصفة خاصة، مشيرًا إلى العلاقات الدبلوماسية التي تعكس الاهتمام المتبادل بين البلدين في تعزيز التعاون بمختلف المجالات، متمنيا لها إقامة طيبة وأن تستمتع بالطبيعة الساحرة لمدينة الأقصر السياحية والأثرية.

كما أعربت السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا، عن سعادتها بزيارة مصر، وما تلقاه من حفاوة استقبال واهتمام تعاوني يستند إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى سعادتها بزيارة الأقصر عاصمة الحضارة والثقافة.

نائب رئيس الوزراء يستقبل السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا

جدير بالذكر أن السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا "فيرونيكا الكوسير جارسيا"، وصلت إلى القاهرة أمس الخميس، وكان في استقبالها الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لمناقشة فرص التعاون بين مصر وكولومبيا في القطاع الصحي.

ورحب الدكتور خالد عبدالغفار بالسيدة الأولى لجمهورية كولومبيا والوفد المرافق لها خلال زيارتها مصر، مشيرًا إلى العلاقات الدبلوماسية التي تعكس الاهتمام المتبادل بين البلدين في تعزيز التعاون بمختلف المجالات، مؤكدًا التواصل المستمر بين وزارة الصحة والسفارة الكولومبية بمصر.

وناقش الجانبان، فرص التعاون المستقبلية بين مصر وكولومبيا في القطاع الصحي، لاسيما مجالات الصحة العامة ومكافحة الأوبئة والأمراض، والتعليم والتدريب الطبي والتقنيات الطبية الحديثة، كما ناقشا آليات مواجهة التحديات المشتركة في مكافحة الأمراض المزمنة، وذلك انطلاقًا من اهتمام البلدين في تبادل الخبرات مع مختلف الدول.

وثمنت السيدة الأولى بكولومبيا المجهودات المصرية في هذا الشأن، معبرة عن تعاطفها الكبير مع ضحايا ومصابي غزة واصفة إياه بما يمثل "آلام الإنسانية"، مؤكدة إصرارها على زيارة هؤلاء النساء والأطفال بالمستشفيات المصرية خلال تواجدها في مصر.

كما أعربت السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا، عن سعادتها بزيارة مصر، وما تلقاه من حفاوة استقبال واهتمام تعاوني يستند إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى حرصها الدائم على التواصل مع مختلف الشعوب التي تتشابك جميعها في احتياجات إنسانية واحدة بغض النظر عن سياسات الدول المختلفة، مؤكدة أهمية الاتحاد والترابط بين الشعوب في مواجهة أي مخاطر ينتج عنها أزمات أو حروب، معربة استعداد بلادها لفتح آفاق تعاون مشتركة مع مصر في المجال الصحي والاستفادة من الدروس التجارب المختلفة.

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