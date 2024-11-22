عيادات الإقلاع عن التدخين في المبادرة الرئاسية.. حيل نفسية للتخلي عن السيجارة

في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأورام السرطانية، والتي تخدم 4 ملايين شخص بالمجان، وذلك تحت شعار "100 مليون صحة"، وتهدف المبادرة من أجل المساعدة فى الإقلاع عن التدخين، والتى تم من خلالها إحالة 202 ألف و449 شخصا لتلقى الدعم وخدمات من قبل الفرق الطبية المتخصصة.

وفى اطار هذه الجهود عليك الابتعاد عن التدخين، والإقلاع عن السيجارة التى تؤثر على صحتك وسلامتك، فهى لها من الأضرار الصحية ، حيث تعمل على تأكسد خلايا الجسم، والإضرار برئتيك وكذلك جهازك التنفسي وأجهزة الجسم عامة ، كما تؤثر على حالة النشاط الجسماني ، وقد تهددك بالإصابة بأخطر أنواع السرطانات وهو سرطان الرئة، وذلك وفقا لتقرير نشر فى موقع American lunge association.

وهناك حيل نفسية للابتعاد عن التدخين عليك اتباعها واطلب دعمهم ومساعدتهم فقد ينضم إليك بعض الأصدقاء وتشعر بالأمن، ويمكنك الاستعانة ببدائل النيكوتين الآمنة من الصيدليات وفقا لاستشارة طبيب مثل العلكة أو الحبوب أو الرذاذ وغيرها.

يجب أن تتحكم في توترك وضغوطك النفسية من خلال تمارين التنفس والاسترخاء وطلب الدعم من الآخرين والشعور بالهدوء قدر المستطاع حتى لا تلجأ إلى السيجارة.

يجب أن تثق في نفسك وتحاول أن تنظر إلى شخصك نظرة واثقة فخورة لأنك تقلع عن التدخين ولا تشعر بالضعف أمامها.

حاول أن تتخلص من الإجهاد الحاد لأنه قد يخلف لك مشاعر سلبية تجعلك تشرب السيجارة

مارس الرياضة والنشاطات البدنية يوميا فهي من أهم الخطوات التي تجعلك تبتعد عن السيجارة والتدخين مطلقا لأنك تركز أهدافك على جسدك وبناء عضلاتك في هذه الحالة

تجنب المثيرات قدر المستطاع فلا تختلط مع أصدقاء يشربون السجائر، حاول الابتعاد عن الأصدقاء الذين يتناولون السيجارة أو الشيشة

قل لا لكل سيجارة تقدم لك.. حاول الابتعاد عن هذه العادات التي اعتدت عليها لفترة من الوقت حتى تكرهه التدخين وتبتعد عنه وتقوم بالإقلاع عن التدخين.