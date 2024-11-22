"لا للعنف ضد المرأة" ندوة في "إعلام بئر العبد"

شارك محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، فى ندوة أقامها مجمع إعلام بئر العبد، نحو مواجهة العنف ضد المرأة، والذى يعد أحد البرامج التى تندرج من المبادرة الرئاسية بداية جديدة، وكان اللقاء فى إستضافة حنان، مدير مجمع إعلام بئر العبد.

وجاء ذلك بحضور الشيخ عبدالمقصود سلامة، شيخ معهد بئر العبد الإبتدائي، والشيخ نجاح ابو هاشم، موجه العلوم الشرعية بإدارة بئر العبد التعليمية، ولفيف من القيادات الشعبية والمحلية بمدينة بئر العبد، وعدد من الطلاب والطالبات من المؤسسات التعليمية المختلفة.

كما نظمت إدارة رعاية الطلاب، "مكتب الخدمة الاجتماعية"، بأزهرية شمال سيناء مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية، وتابع الدكتور عادل السايس، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية إجراءات المسابقة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة، وبرفقته محب أبو العزم، مدير إدارة رعاية الطلاب.

وتم تنظيم المسابقة بمشاركة كافة المعاهد الابتدائيه، حيث يتم اختيارهم تحريريا فى كافة المواد المقررة عليهم خلال هذا العام، ويشرف على إجراء المسابقة مكتب الخدمة الإجتماعية، بقيادة الأستاذة عزة فاروق، موجه عام التربية الإجتماعية، ووليد فتحي، العضو الفني بالمكتب.