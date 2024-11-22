أجهزة المدن الجديدة تواصل رفع كفاءة المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع بعدة مناطق

واصلت أجهزة تنمية مدن النوبارية الجديدة، والمنيا الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسيوط الجديدة، أعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع بعدة مناطق، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة جهود رفع كفاءة الزراعات وزيادة المسطحات الخضراء، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، وجه المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة بزراعة حوليات ومغطيات جديدة تهدف إلى توسيع الرقعة الخضراء في المدينة، واستخدام نباتات تستهلك كميات قليلة من المياه، وتحسين جودة البيئة والمظهر العام.

وأوضح "السماليجي" أن الجهاز يولي اهتماماً خاصاً بالمساحات الخضراء في الإسكان الاجتماعي، حيث تتم إعادة زراعة المناطق بين العمارات السكنية بأشجار ونباتات تسهم في تحسين البيئة، وتعزيز الصورة الحضارية بالمدينة.



وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة إنه تم تنفيذ أعمال زراعة وتنسيق موقع مشروع "سكن مصر"، حيث تم زراعة الموقع بأنواع من المغطيات النباتية المزهرة وذات الألوان المختلفة، بالإضافة إلى مسطحات خضراء، كما تم زراعة أكثر من ١٩٠٠ شجرة جميعها مزهر، وذات رائحة عطرة، وإقامة سياج شجري حول موقع المشروع، وتبلغ المساحة الخضراء بالمشروع نحو ٩ أفدنة، كما تم زراعة جوانب الطرق المؤدية لموقع المشروع بطول ٩ كيلو مترات.



وقام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بجولة ميدانية شملت المحاور الرئيسية بالمدينة، بهدف متابعة تطورات مشروعات قطاع الزراعة، وتطوير شبكة الطرق، وتحسين مستوى النظافة العامة، وذلك في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العمرانية للمدينة.



وأكد عبد اللاه، خلال الجولة، ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وتسريع وتيرة العمل لتحقيق المعايير المطلوبة في الجودة، مشدداً على أهمية التنسيق المتواصل بين الجهات المختصة لضمان تجاوز أي تحديات قد تعرقل التنفيذ.



كما تفقد المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، مشروعات الزراعة وتنسيق الموقع بالمدينة، حيث تم متابعة أعمال استكمال زراعة المسطحات الخضراء بالحي الثاني بمنطقة رجال الأعمال.



وأكد عبد الله، ضرورة الاهتمام بري المسطحات ونظافتها وعمل الصيانة اللازمة لها لظهور المدينة بالمظهر اللائق بها، كما تابع أعمال تنسيق بعض الميادين ودهان البلدورات وأعمال النظافة، لظهور المدينة بالمظهر اللائق بها.