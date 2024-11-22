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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صباح الغد.. لقاء وزير الصناعة مع المستثمرين الصناعيين بالمنوفية بحضور المحافظ

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير
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في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير -نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل- مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كل التحديات والعقبات التي تواجههم، والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

أعلنت وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غداً السبت الموافق 23 نوفمبر المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة المنوفية بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة الـ  10 صباحاً.

وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة المنوفية للمشاركة في هذا اللقاء، والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وزارة الصناعة لقاءات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير لقاء وزير الصناعة مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة المنوفية