محافظ شمال سيناء يشارك في اليوم الرياضي بالصالة المغطاة بالعريش

شارك اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء في اليوم الرياضي بالصالة المغطاة في مدينة العريش، بحضور مدير عام الشباب والرياضة.

وشارك المحافظ في مباراة تنس الطاولة، وكرة الطائرة، وكرة القدم بين القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ علي أهمية الرياضة في بناء الإنسان، موجهًا بتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية المتنوعة.

وكان اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء قد قام لبزيارة قرية نجع شيبانه برفح، وقام خلالها بتفقد محطة تحلية المياه ومدرسة نجع شيبانه والتقي ومشايخ وعواقل القرية، حيث تضمن اللقاء كلمات للمشايخ والعواقل.

وأكد المحافظ اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء

وأشار المحافظ إلى نجاح الدولة في القضاء على الإرهاب بالتعاون مع الشرفاء من أبناء سيناء ، موجهاً الشكر إلي أبناء قرية نجع شيبانه علي حسن الإستقبال والترحيب.

ووجه المحافظ بتلبية مطالب المواطنين في قرية نجع شيبانه في قطاعات التعليم والكهرباء والمياه والتموين وغيرها.

وجاء هذا بحضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ واللواء خالد عزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب بسيناء والدكتور محمد الزغبي رئيس جامعة قناة السويس الأسبق وقيادات الجهاز التنفيذي.