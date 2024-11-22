"الشربيني": جار تنفيذ 1392 وحدة بـ"سكن لكل المصريين" بمدينة بدر

تم تنفيذ 1392 وحدة سكنية متوافقة مع نطاق واسع لمحدودي ومتوسط ​​الدخل، ضمن المبادرة الحكومية "سكن لكل المصريين" مدينة بدر، أعمال شاملة للطرق الصوتية وتنسيق الموقع، وخدمات. @@في هذا الإطار، اقترح وزير الإسكان، أن يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن لكل المصريين" حرصًا على رؤية الدولة لرعاية المساكن جزئيًا ميسورة التكلفة، ومساهمًا في الرعاية الاجتماعية، يدعم إنشاء فرص العمل. @وجدد وزير الإسكان، طلب المشروع الخدمي بالمواقع الخيرية "السكن لكل المصريين"، بالتزامن مع تنفيذ الوحدات السكنية، ويعمل على تحفيزي الأصلي الموقع والزراعات والتشجير الجديد بأول المواقع التي تم الانتهاء منها من تنفيذ العمارات السابقة، لتسليم الوحدات لم تساهم في تقديم الخدمات، والتخطيط لتنظيم التنظيمات الحديثة.

وفي هذا الإطار، قام محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس، ومسئولو الجهاز، نتائج سيئة للمرور على المشاريع العقارية للمدينة، حيث تم تنفيذ المشروع على وحدات "سكن لكل المصريين - محور متوسط ​​الدخل" للوصول إلى 44 عمارة وتنتهي إلى 1056 وحدة سكنية، منطقة شمال الحي الرابع.

كما فشل المهندس محمد عبدالعزيز، الصبروه، الأداء التنفيذي لـ14 عمارة 336 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين – لمحدودي الدخل"، شمال الحي الرابع.

ووجه المهندس محمد عبدالعزيز عامر، بدفع الأعمال بالمشروع، وضرورة الأداء المناسب خلال فترة الراحة، الالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروعات.

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