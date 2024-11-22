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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الشرطة البريطانية: انفجار قرب السفارة الأمريكية في لندن

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
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أعنلت الشرطة البريطانية  اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار قوي قرب السفارة الأمريكية في لندن.

وقالت الشرطة في بيان لها على منصة إكس، إن "الانفجار القوي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في لندن كان انفجارا مُتحكما به ونفذه ضباط".

وأضاف البيان، أن الشرطة فرضت طوقًا أمنيًا حول السفارة الأمريكية وتجري عمليات فحص لجسم مشبوه في محيطها، ولا تزال التحقيقات جارية.

وقال شهود عيان إن الطرق المحيطة بالسفارة أغلقت أمام حركة المرور، وإن ضباط الشرطة المسلحين وخدمة الإطفاء متواجدون في مكان الحادث، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 

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