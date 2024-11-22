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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قبرص: ندرس مذكرات الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت

نتنياهو
نتنياهو
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قال مصدر حكومي لرويترز يوم الجمعة إن قبرص، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، تعد مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة من حيث المبدأ.

وأصدرت المحكمة يوم الخميس مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والقيادي في حركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال المصدر الحكومي طالبا عدم الكشف عن هويته “القرار قيد الدراسة وليس لدينا تعليق على ذلك. من حيث المبدأ فإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تحظى بالاحترام وملزمة”.
 

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