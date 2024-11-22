جنون القيادة.. القصة الكاملة لدهس عامل دليفري على يد نجل شيف شهير بالشيخ زايد

شهد الشارع المصري خلال الأيام الماضية، العديد من وقائع القتل الخطأ بسبب القيادة الجنونية، وتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، ولم تمر أيام على واقعة قتل فرد شرطة علي يد لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، الواقعة التي شغلت الرأي العام المصري الأيام الماضية، إلا ونستيقظ علي واقعة أكثر مأساوية بسبب السرعة الجنونية، وهي دهس عامل دليفري تحت عجلات سيارة يملكها نجل شيف شهير بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.





تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إشارة من المستشفي العام، مفادها استقبال عامل توصيل طلبات، مصاب بجروح وكسور، جراء تعرضه لحادث دهس، ووفاته أثناء تلقي الرعاية اللازمة متأثرا بإصابته البالغة.

وبالانتقال والفحص تبين قيام نجل شيف شهير بدهس المجني عليها بمنطقة زايد 2000، أثناء إستقلاله دراجة نارية، مما أسفر عن إصابته البالغة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.