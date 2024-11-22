ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جنون القيادة.. القصة الكاملة لدهس عامل دليفري على يد نجل شيف شهير بالشيخ زايد

المجني عليه والحادث
المجني عليه والحادث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الشارع المصري خلال الأيام الماضية، العديد من وقائع القتل الخطأ بسبب القيادة الجنونية، وتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، ولم تمر أيام على واقعة قتل فرد شرطة علي يد لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، الواقعة التي شغلت الرأي العام المصري الأيام الماضية، إلا ونستيقظ علي واقعة أكثر مأساوية بسبب السرعة الجنونية، وهي دهس عامل دليفري تحت عجلات سيارة يملكها نجل شيف شهير بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إشارة من المستشفي العام، مفادها استقبال عامل توصيل طلبات، مصاب بجروح وكسور، جراء تعرضه لحادث دهس، ووفاته أثناء تلقي الرعاية اللازمة متأثرا بإصابته البالغة.

 

وبالانتقال والفحص تبين قيام نجل شيف شهير بدهس المجني عليها بمنطقة زايد 2000، أثناء إستقلاله دراجة نارية، مما أسفر عن إصابته البالغة.
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

نجل شيف شهير الشيخ زايد حادث دهس دهس عامل دليفري