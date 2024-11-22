جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًا حول مشكلات الأطفال والمراهقين بمدرسة الشاطئ الإعدادية بنات

نظمت جامعة قناة السويس، برنامجا تدريبيا بعنوان: "مشكلات الأطفال والمراهقين"، بمدرسة الشاطئ الإعدادية بنات.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي يؤكد دوما أهمية دور الجامعة في توعية النشء بالمشكلات التي تواجههم، وتنمية قدراتهم على التعامل معها بأسلوب علمي ومنهجي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن الجامعة تعمل على تعزيز التعاون مع المجتمع المحلي من خلال تنظيم برامج تدريبية تستهدف رفع الوعي المجتمعي وتنمية المهارات السلوكية للأفراد، لافتا إلى أهمية التركيز على المرحلة الإعدادية باعتبارها مرحلة حيوية في تشكيل الشخصية.

وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أوضحت في كلمتها أن الجامعة تهدف من خلال هذه البرامج إلى دعم الفئات المستهدفة وتمكينهم من فهم التغيرات التي تطرأ على مراحلهم العمرية، مع تقديم حلول عملية للمشكلات التي قد تواجههم في بيئتهم الأسرية والاجتماعية.

وشهد البرنامج حضور 33 طالبة من المدرسة، وبإشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية تولى تقديم المحاضرات الدكتور طارق علي محمود علي، مدرس بقسم الصحة النفسية بكلية التربية، الذي ناقش عدة محاور من بينها تحديد أسباب المشكلات الأسرية والاجتماعية المؤدية إلى ظهور السلوكيات السلبية، وكيفية الوقاية منها ومعالجتها.

وتناول البرنامج مشكلات متنوعة تواجه الأطفال والمراهقين، منها: المشكلات الصحية الناتجة عن سوء التغذية أو الظروف الاقتصادية، وأثر العلاقات الأسرية على النمو، إلى جانب المشكلات السلوكية مثل العناد، الغيرة، الكذب، و التشتت.

وتمت مناقشة كل مشكلة من حيث تحديد الأسباب وطرق الوقاية والعلاج.

ونظم للبرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.