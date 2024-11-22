تحقيق عاجل في مصرع عامل دليفري دهسا بسيارة مسرعة يقودها نجل شيف شهير بالشيخ زايد

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقا عاجلا في مصرع عامل دليفري دهسا تحت عجلات سيارة مسرعة يقودها ابن شيف شهير بالشيخ زايد، وامرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث، كما صرحت بدفن جثة عامل الدليفري عقب اجراء الكشف الظاهري لجثته وورود تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته وهو الدهس بالسيارة، كما امرت المباحث بسرعة ضبط السائق المتسبب في الحادث، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

دهسته سيارة مسرعة

واستمعت جهات التحقيق الى شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، الذين اقروا ان سيارة فارهة قامت كانت تسير بسرعة جنونية قامت بدهس عامل الدليفري اثناء عبوره الطريق، وتكثف الاجهزة الامنية من جهودها لضبط المتهم.

البداية بأخطار تلقته الادارة العامة لمباحث الجيزة فجر اليوم، من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم اسفر عن وجود جثة بالقرب من كمبوند زايد 2000.

وعلى الفور انتقلت قوة من الاجهزة الامنية والمرورية الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، ان ابن شيف شهير كان يقود سيارة مسرعة وقام بدهس عامل دليفري مما تسبب في موته، تم نقل الجثة الى ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي، وتكثف الاجهزة الامنية من جهودها لضبط المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة لتحقيق.