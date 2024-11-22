من القاهرة إلى الإسكندرية.. مسرح مصر جاهز للعمل وبيرم التونسي بالإسكندرية يلحقه بدخول الخدمة

يواصل البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، تنفيذ مشروعات هامة تهدف إلى تحسين وتحديث البنية التحتية للمسارح المصرية، ومن أبرز هذه المشاريع أعمال الصيانة والتطوير الجارية فى مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية، الذى يعد من أقدم وأهم المسارح فى المدينة، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء مسارح أخرى فى مختلف أنحاء البلاد، مثل مسرح مصر بشارع عماد الدين فى القاهرة.

وتأتى هذه المشاريع فى إطار توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بهدف تعزيز تجربة الجمهور المسرحى وتوفير بيئة فنية حديثة تواكب آخر التقنيات.

قال المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفنى للمسرح، إن مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية يخضع حاليا لأعمال الصيانة والتطوير الجارية، وفقا لأحدث التقنيات الفنية ووسائل الحماية والأمان، ومدى جاهزيته للعمل بعد إنتهاء مشروع تطويره والمقرر إعادة افتتاحه قريبا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وأضاف عطوة، أن زيارته لمسرح بيرم التونسى الأسبوع الجارى تأتى ضمن سلسلة جولات بعدد من المسارح التى تشهد عمليات التطوير والتجديد، مؤكدا أنه عقد على هامش الزيارة اجتماعا مطولا لأعضاء لجنة الخطة الاستثمارية بالبيت الفنى للمسرح بحضور كامل أعضائها لمناقشة أولويات تطوير وصيانة المواقع التابعة للبيت، بهدف تحديثها بما يليق باستقبال الجمهور فى كافة مسارح الدولة، وكذلك رفع قدرتها بما يساعد على تقديم عروض مسرحية تعتمد على التقنيات الفنية الحديثة.

مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية واحد من أقدم وأهم المسارح فى مدينة الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل، ويعد من المعالم الثقافية البارزة بالمدينة، ويحمل اسم الشاعر والمسرحى التونسى بيرم التونسى، الذى كان له دور بارز فى تطوير الأدب والمسرح العربى، وخاصة فى مصر.

وقد تم افتتاحه فى فترة الخمسينيات، وكان يعرف بتاريخه الطويل والمشرف فى تقديم مجموعة متنوعة من العروض المسرحية التى تشمل الكوميديا، والدراما، والمسرح السياسى، وجذبت جمهورا واسعا من محبى الفن المسرحى.

ويعد المسرح الآن مركزا ثقافيا هاما فى المدينة ويستخدم فى إقامة العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، بما فى ذلك المسرحيات والعروض الموسيقية والندوات، ويعتبر جزءا من التراث الثقافى فى الإسكندرية، ولا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين سكان المدينة وزوارها.

وأشار رئيس البيت الفنى للمسرح إلى أن زيارته الأولى لمسرح مصر بشارع عماد الدين فى وسط البلد بالقاهرة أحدث دور العرض المقرر افتتاحها فور الانتهاء من كامل أعمال المشروع وفقا لتوجيهات وزير الثقافة، فيما يتعلق بمتابعة المشروع للعمل على سرعة تشغيله.

ووجه عطوة خلال زيارته بالتوجيه لسرعة الانتهاء من المشروع كاملا للتمكن من افتتاحه واستقبال العروض المسرحية الجديدة وفقا لخطة عمل ذات طبيعة خاصة تتناسب، فالمسرح مجهز بأحدث التقنيات الفنية، لافتا إلى تميز موقعه الجغرافى، ويعد أحدث دور العرض التي تتبع البيت الفنى للمسرح.

وأكد عطوة، أن أهمية العمل مستقبلا على إضافة المزيد من دور العرض المسرحى الجديدة للخدمة تنفيذا لسياسات وزارة الثقافة الهادفة إلى انتشار الخدمة الثقافية والفنية.

مسرح مصر بشارع عماد الدين تم تصميمه على الطراز المعمارى لمبانى القاهرة الخديوية، ومكون من خمس طوابق على مساحة 925 مترا مربعا، حيث يضم صالة عرض رئيسية مقسمة إلى صالة أرضى وبلكون علوى ويبلغ عدد مقاعدها 360 مقعدا، بالإضافة إلى خشبة مسرح على مساحة 245 مترا مربعا مجهزة بأحدث التقنيات الفنية الخاصة بإدارة خشبة المسرح، إلى جانب قاعة العرض الصغرى التى تسع لـ120 مقعدا، و16 غرفة للفنانين، وجراج خاص.