عمر مرموش: نجحت في تحقيق حلمي وفيما أخفقت به

كشف النجم المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن تفاصيل رحلته في عالم كرة القدم، مشيرًا إلى أن حلمه بالاحتراف بدأ منذ نعومة أظافره.

وأكد مرموش أن قرار الانتقال إلى الدوري الألماني لم يكن سهلًا، حيث تطلب منه الابتعاد عن أسرته وبلده مصر.

تصريحات عمر مرموش

وقال عمر مرموش في حوار مع موقع الدوري الألماني: «لم تكن خطوة سهلة أن أترك أسرتي وأصدقائي وبلدي، من أجل العيش في ألمانيا، التي لا أعرف لغتها وطعامها وكل شيء».

ورغم حصوله على الجنسية الكندية، إلا أن مرموش أكد على هويته المصرية بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنه عاش في مصر طوال حياته وقرر تمثيل منتخب بلاده.

وعن بداياته في كرة القدم، أوضح مرموش: «وأنا طفل كان لدي حلم، وهو أن أصبح لاعب كرة قدم محترف، وفي بعض الأحيان لم أكن الأفضل في المدرسة، لذلك كانت هذه هي طريقتي الوحيدة لإثبات نفسي».

وأضاف مرموش أن والديه كانا داعمين له منذ البداية، رغم الصعوبات التي تعرضا لها في البداية.

وعن الفترة التي قضاها في نادي فولفسبورج، تحدث عمر مرموش بأنه قضى عامًا لم يشارك خلاله سوى في 3 مرات.

ولفت نجم منتخب مصر: «لعبت بشكل أساسي مع منتخب تحت 23 عامًا، وواصلت العمل بحماس كبير، وفعلت كل ما بوسعي لتحقيق النجاح».

واختتم عمر مرموش حديثه مع موقع البوندسليجا الرسمي، قائلًا: «تسجيل أو صناعة الأهداف وتقديم مباراة جيدة في مثل تلك الأجواء المحيطة بك، هي ما نعيش من أجله».

ويقدم عمر مرموش مستويات رائعة مع فريق آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفًا بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، كما قدم 7 تمريرات حاسمة حتى الآن.