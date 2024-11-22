ميتا تضيف ميزة «مكالمات الفيديو عالية الدقة وخاصية إزالة الضوضاء» لـMessenger

أطلقت شركة Meta، إضافة ميزة جديدة وهي مكالمات الفيديو عالية الدقة وإزالة الضوضاء إلى تطبيق Messenger الخاص بها، بالإضافة إلى الكثير من الميزات المتعددة مثل خلفيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل علي رفع مستواها إلى مستوى تطبيقات مكالمات الفيديو المعروفة الأخري على الهواتف الذكية.

يتم تمكين مكالمات الفيديو عالية الجودة افتراضيا على شبكة Wi-Fi ولكن يمكن تشغيلها للمكالمات بواسطه خطة بيانات الهاتف المحمول في قائمة "إعدادات المكالمات" ، وستري خيارات لضبط إلغاء الضوضاء أو تبديل إخراج الصوت في مكالمتك، و تقول Meta إنها تعطي المستخدمين القدرة على ترك رسائل صوتية أو مرئية .

وتحتوى تطبيقات مثل Google Meet وZoom وFaceTime على هذه الميزات بالفعل، لتجربتها داخل Messenger، اضغط فوق أيقونة التأثيرات في الشريط الجانبي للمكالمة، ووصف ما تريده في مربع المطالبة، وسيقوم Meta AI بإنشاء خلفية لك.

وقد كانت Meta تطرح إنشاء صور الذكاء الاصطناعي في أماكن أخرى، متضمنه أيضا محادثات Messenger وعلى Facebook وInstagram.

أخيرا، أضافت Meta ميزة الاتصال والرسائل بدون تحريك اليدين عن طريق المساعد الصوتي Siri من Apple ، وإذا قلت شيئا مثل "استخدام Messenger" في النهاية عندما تطلب من Siri إجراء مكالمة أو إرسال رسالة نصية، فيجب أن يتم ذلك باستخدام تطبيق Meta بدلا من أحد تطبيقات Apple المدمجة.