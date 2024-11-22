"رئيس تحسين الأراضي" يتابع مشروعات وأصول الجهاز بالإسكندرية والبحيرة

توجه الدكتور هاني درويش رئيس جهاز تحسين الاراضي بوزارة الزراعة، يرافقه الدكتور حسن معوض رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتخطيط والتقييم بالهيئة والمهندس محمود الزهري المشرف على أعمال تشغيل المعدات بالقصور الرئاسية بالاسكندرية بزيارة حديقة انطونيادس لتفقد أعمال التشغيل وتجميل الحديقة.

وقال "درويش" إن الهيئة شاركت في جميع أعمال البنى التحتية وإزالة مخلفات الحديقة وصولا للشكل الجمالي الحالي التي وصلت اليه الحديقة، وقد اثنى العميد محمد حمد المسئول عن ادارة وتأهيل أعمال الحديقة بالدور الذي قام به جهاز تحسين الأراضي خلال السنوات القليلة الماضية.

وقام "درويش" أيضًا بتفقد منطقة جهاز تحسين الأراضي في منطقة خورشيد لمتابعة سير العمل بالمنطقة والاستماع لطلبات العاملين والعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه ط سير العمل، كما شدد على ضرورة الإخلاص في العمل ووعد بإثابة العاملين المجدين وخاصة السائقين الذين يتفانون في انجاز وتحقيق مستهدفات الخطة.

ثم توجه إلى منطقة جهاز تحسين الأراضي بكفر الدوار وتفقد أعمال ومعدات ومقر وحدة مشروعات تطوير الرى الحقلى بالمنطقة، حيث وجه بضرورة استغلال الامثل للمعدات والتريسيكلات والمتوسيكلات والمخارط والمولدات.

وأكد درويش أنه سوف يتم عمل مقترح لدراسة توقيع بروتوكول بين الهيئة وقطاع الخدمات والمتابعة من خلال التعاون الزراعي والجمعيات الزراعية لاستغلال المواسير والمحابس المشونة بمخازن وحدة مشروعات تطوير الرى الحقلى بكفر الدوار لخدمة المزارعين وصيانة أعمال تطوير الرى الحقلي.

كما قام رئيس جهاز تحسين الأراضي بالمرور على مصرف زهرة بكفر الدوار استجابة لطلب النائبة امال عبد الحميد حسن وذلك بسبب تعدي بعض المزارعين على المصرف واعاقة حركة سير المياه من خلال تركيب مواسير بطريقة عشوائية ودون دراسة تصرف انسياب حركة المياه خلال هذه المواسير مما أدى لانسدادها علاوة على ذلك المخلفات التي يتم القائها في المصرف.

وعلى الفور وجه بسرعة تطهير هذا المصرف من تلك المخلفات بالإضافة لضرورة عمل دراسة وافية لتركيب مواسير ذات اقطار مناسبة من قبل المختصين من وزارة الموارد المائية والري، هذا وقد وجهت النائبة الشكر لوزارة الزراعة على سرعة الاستجابة والعمل على حل المشكلة خاصة ان هذا المصرف يخدم زمام يقدر بحوالي ٤٠٠ فدان.

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