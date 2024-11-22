الزراعة: منح 103 شركة موافقات لاستيراد 238 ألف طن تقاوى بطاطس

أكد الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، ورئيس لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية أن اللجنة كانت قد تلقت طلبات لإستيراد تقاوى البطاطس للموسم الزراعى 2024/2025 خلال الفترة من 15/8/2024 إلى 15/9/2024 بإجمالى (258 ألف طن)، متمثلة فى (105 شركات استيرادية) وأن اللجنة أصدرت موافقات بالفعل بإجمالى (238 ألف طن) لصالح (103 شركات).

وأشار "عضام " الى أن آخر ميعاد للشحن من بلد المنشأ هو 23/12/2024 وبالتالى تكون أخر شحنة تصل الموانئ المصرية تقريباً بعد 15:20 يوم من تاريخ آخر شحن من بلد المنشأ، مضيفا أن الوارد الفعلى لتقاوى البطاطس حتى تاريخه (32 ألف طن)، وبالتالى من المبكر الحديث حول أسعار التقاوى هذا الموسم حيث لم تصل الكمية بالكامل ومن المتوقع أن لا تقل عن (135 ألف طن).

وأكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن وزارة الزراعة متمثلة فى الإتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية تقوم بضبط السوق بالنسبة لتقاوى البطاطس، حيث أعلن عن أسعار هذا الموسم لصغار المزارعين بنحو (69.5 ألف جنيه / طن).

مناشدًا المزراعين عدم التكالب على شراء تقاوى البطاطس في الوقت الحالي، حيث أن حجم المستورد الفعلى لم يتكشف بعد.

واختتم "عضام" تصريحاته بأن هناك توجيهات مستمرة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمراقبة ومتابعة أسواق مستلزمات الإنتاج والعمل على توفيرها للمزراعين باسعار مناسبة الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على تكلفة المنتج النهائي للمواطنين.