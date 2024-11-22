19 يناير.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي مجموعات العمل النوعي

تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 21 متهما، في بالقضية المعروفة "مجموعات العمل النوعي" وذلك بجلسة ١٩ يناير.

أسندت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعي المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.