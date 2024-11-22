جامعة قناة السويس تواصل برنامج الزيارات المدرسية لتعزيز الوعي البيئي والتعليمي

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أهمية دمج الطلاب في برامج تعليمية تُسهم في رفع الوعي البيئي وتعريفهم بالموارد الطبيعية، ودور المؤسسات الأكاديمية في المجتمع.

وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي شددت على أهمية هذه الزيارات في توسيع آفاق الطلاب وتطوير إدراكهم العلمي والتطبيقي.

نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة زيارة ميدانية لطلاب مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض، ومدرسة الجيل الجديد الرسمية للغات إلى كليتي العلوم والطب البيطري، وذلك بإشراف كل من الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة مها فريد سليمان، عميد كلية العلوم.

تولى الإشراف التنفيذي كل من الدكتور محمد الشبراوي، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رأفت عفيفي، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بدأت الزيارة في المزرعة النباتية بكلية العلوم، حيث اصطحبت الدكتورة سارة حسانين الطلاب في جولة تعريفية شملت استعراض أنواع النباتات المختلفة، بما في ذلك الأعشاب، الشجيرات، الأشجار، والمحاصيل الزراعية. وشرحت لهم أهمية النباتات مثل أشجار المانجو، الليمون، البرتقال، والزيتون، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية كالفول، الذرة، الفاصوليا، والترمس.

ثم انتقل الطلاب إلى كلية الطب البيطري، حيث استقبلهم الدكتور أحمد صلاح الدين، أستاذ مساعد الحياة البرية ورئيس القسم، الذي تحدث عن أهمية الحفاظ على الحياة البرية في مصر، مهدداتها، وأهمية الطيور والحيوانات البرية في التوازن البيئي.

جرى تنظيم الزيارة بإشراف الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أكدت أهمية هذه الفعاليات في بناء جسور التواصل بين الطلاب والمؤسسات الأكاديمية، وتوسيع مداركهم نحو قضايا البيئة والحياة البرية.

اختُتمت الزيارة بإشادة الطلاب ومعلميهم بالدور التثقيفي والتعليمي للجامعة، الذي يُبرز دورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.