التعاون الزراعي بالبحيرة: منع صرف أي أسمدة للمتعدين على الأرض الزراعية

عقدت الإدارة العامة للتعاون الزراعي في محافظة البحيرة، اجتماعها الدوري برئاسة المهندس جميل الخويسكي، مدير عام التعاون بالمحافظة، بحضور الدكتور جمال ساري، مدير إدارة التعاون، والمحاسب رشا فخري موصلي، مدير إدارة المتابعة المالية، إضافة إلى جميع مديري إدارات التعاون على مستوى مراكز المحافظة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظة البحيرة، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، بضرورة تنفيذ التوجيهات والتوصيات الخاصة بضبط عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين خلال الموسم الشتوي الحالي. ويشرف على هذا العمل المهندس أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة.

وأكد المهندس جميل الخويسكى مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة، على أهمية متابعة الدورة المستندية ، و سرعة إدخال الحصر على التابلت، مشددًا على أهمية سداد المديونيات للمركزية من قبل الجمعيات المشتركة حتى نتمكن من توفير الأسمدة المدعمة من قبل الشركات التى أكدت على عدم صرف اى أسمدة دون سداد المبالغ المستحقة لدى المركزية.

كما أشار إلى ضرورة تنفيذ التعليمات الخاصة بعدم صرف اى مستلزمات إنتاج وخاصة الأسمدة المدعمة للمخالفين المتعدين على الاراضى الزراعية والمسجلين بسجلات حماية الأراضى ابتداء من١/١/2022 بناء على توصيات اللجنة التنسيقية للأسمدة ، والتى جاء من ضمن توصياتها بالنسبة للحائزين المتعدين على الأرض الزراعية تحجب عنهم الأسمدة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بجلستة رقم 18 بتاريخ 10/2/2022 بضرورة وقف الدعم للمتعديين على الأرض الزراعية، وبناء على تلك التعليمات يتم التطبيق للمتعديين على الأرض الزراعية اعتبارا من 1/1/2022 وليس قبل ذلك ، وهذه المخالفات مسجله فى سجل حماية الاراضى بالجمعيات الزراعية ووجه بأنه يجب المراجعة جيدا وفى حالة ثبوت عكس التعليمات سيتم تحويل جهاز الجمعية بالكامل للمسائلة القانونية.

كما أكد أهمية قيام لجان المتابعة ومديرو الإدارات بالمرور المستمر علي الجمعيات وفحص أعمال الجمعيات ، من أسمدة مدعمة وحرة ومخصبات ومراجعة محاضر الاحتياجات لكل جمعية.