رئيس البرلمان العربي ووزير الشئون النيابية يؤكدان أهمية التكامل بين الدبلوماسي والرسمية والبرلمانية

التقى محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بجمهورية مصر العربية، وذلك بمقر البرلمان العربي بالقاهرة حيث تم بحث كيفية تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والوزارة خلال المرحلة المقبلة بما يخدم العمل البرلماني العربي المشترك.

وخلال اللقاء، أكد "اليماحي" حرص البرلمان العربي خلال استراتيجية عمله الجديدة، تعزيز أواصر التعاون مع جمهورية مصر العربية بكافة مؤسساتها بما يخدم القضايا العربية في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تكاتف كافة الجهود على كافة المستويات، مشددًا على أهمية التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في مواجهة هذه التحديات، ومعربًا عن حرصه وتطلعه إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الفترة القادمة.

وأكد "اليماحي" أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقوم بجهود حثيثة ورائدة في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمنًا الجهود التي تقوم بها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد "اليماحي" بالجهود التي تقوم بها وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بقيادة المستشار محمود فوزي، في تعزيز العمل البرلماني، مشيدًا بخبرته الكبيرة التي تجمع بين العمل السياسي والقانوني والبرلماني.

ومن جانبه، جدد المستشار فوزي التهنئة لمعالي محمد أحمد اليماحي بمناسبة توليه رئاسة البرلمان العربي، معربًا عن تمنياته له بدوام التوفيق والسداد، مشيرًا إلى أنه شخصية نيابية تتمتع بخبرة كبيرة في العمل البرلماني العربي .

كما ثمن المستشار محمود فوزي، الدور البارز للبرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز علاقاته بفضل جهوده الملموسة على كافة الأصعدة، مؤكدًا استعداد الوزارة على مد جسور التواصل مع البرلمان العربي خلال الفترة المقبلة لتعزيز العمل البرلماني العربي في ظل رئاسته الجديدة.

وحضر اللقاء المستشار كامل فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي والدكتور مضر الراوي مدير شؤون رئاسة البرلمان العربي والدكتور أشرف عبد العزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي.

60b8a985-e20b-468f-9c92-8526dc8c1cb6