السفيرة الأمريكية بالقاهرة: مصر هي قلب الثقافة في الشرق الأوسط

قالت السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر هي قلب الثقافة في الشرق الأوسط، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون الثقافي والفني بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها السفارة الأمريكية لتكريم الفنان حسين فهمي على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، احتفالا بنجاح الدورة الـ 45 للمهرجان .

‎وقالت هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، إن مصر أمالدنيا وهى قلب الثقافة النابض في الشرق الأوسط، فيما وجهت المباركة للنجم حسين فهمي والنجمة يسرا على منحهما جائزة الجولدن جلوب مؤخرا، مؤكدة أن يسرا أيقونة ونموذج يحتذى به.

‎وأكملت السفيرة الأمريكية حديثها قائلة إن فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية بالنسبة لها هو واحد من أفضل الأفلام الكوميدية والتي شاهدته عندما كانت تعمل في الإمارات، وعبّرت السفيرة الأمريكية عن سعادتها بنجاح الدورة الـ 45 من عمر مهرجان القاهرة السينمائي، خاصة أنه حدث تعاون كبير في مجال تبادل الخبرات بين صناع السينما المصرية والأمريكية.

‎من جانبه، قال الفنان حسين فهمي: "إنها فرصة عظيمة لتسلم تكريمى من السفيرة الأمريكية"، مؤكدا أنه فقد شقيقه مصطفى فهمى قبل أيام وهو ما تسبب له حزن شديد، وذلك بمناسبة بدء حديث السفيرة الأمريكية على أنغام أغنية يا مصطفى يا مصطفى.

‎وذكر حسين فهمي خلال حديثه مازحا أنه عمل في هوليوود، وأنه قدم في مصر أكثر من 100 فيلم، بالإضافة إلى أعمال أخرى ومسلسلات، وعندما قابل النجم الأمريكي جاكليمون وجده قدم 11 فيلما وقتها وحصل على الأوسكار.

شهد التكريم حضور النجمات، لبلبة ويسرا وإلهام شاهين وشيرين رضا والنجوممحمود حميدة ونيللي كريم وأحمد الفيشاوي وصبري فواز وساندرا نشأت، ودراكوبيريك، الشهير بدوره في La casa de papel والمخرج يسرى نصر الله، وعدد من النقاد والمخرجين ومنتجي السينما وآخرين.

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