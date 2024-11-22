تنظيم 9 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بقرى الأعقاب وأبو الريش وبهاريف بأسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم عدد 9 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، موجهاً بتكثيف الجهود المبذولة لمزيد من الأنشطة والبرامج التوعوية بالتعاون مع الجهات المعنية لإنجاح فعاليات المبادرة الرئاسية (بداية جديدة) وتحقيق أهدافها المرجوة لتحسين جودة حياة المواطنين فى كافة المجالات.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، بأن جلسات الدوار يتم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وبمشاركة عدد من الميسرات والرائدات الريفيات وأيضاً مجموعة متميزة من العلماء ورجال الدين وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية.

الجلسات استهدفت توعية عدد 450 سيدة ورجل وطفل داخل قرى الأعقاب وأبو الريش وبهاريف

مشيرة إلى أن الجلسات استهدفت توعية عدد 450 سيدة ورجل وطفل داخل قرى الأعقاب وأبو الريش وبهاريف بمركز أسوان حيث تم تسليط الضوء ورفع الوعى بعدد من القضايا المجتمعية وأهمها القضية السكانية، وختان الإناث، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية والتربية السليمة للأبناء ، وغيرها من التحديات وأساليب رفع الوعى الثقافى والتعليمى والاجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة وخاصة للأهالى بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

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