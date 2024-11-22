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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة المارونية تنظم يوم صلاة من أجل لبنان بالظاهر

كاتدرائية القديس
كاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر
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أعلنت الكنيسة المارونية عن تنظيم يوم صلاة من أجل لبنان، اليوم الجمعة، بالتزامن مع ذكرى استقلال لبنان، بحضور المطران جورج شيحان، والآباء الكهنة والرهبان والراهبات وأبناء الإبروشية، وذلك برعاية السفير على الحلبى، سفير لبنان في مصر، من أجل أن يتحقق السلام في لبنان وطن الأرز وفى العالم.

ومن المقرر، أن تقام الصلاة في السادسة مساء بكاتدرائية القديس يوسف المارونية في منطقة الظاهر بمحافظة القاهرة، حيث يبدأ الاحتفال بالقداس الإلهى، يليه فقرة فنية في حب لبنان تحييها الفنانة منال نعمة بباقة من الأغانى والأناشيد الوطنية.

الكنيسة المارونية لبنان السفير علي الحلبي كاتدرائية القديس يوسف المارونية الظاهر