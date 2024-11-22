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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

صحة غزة: نفاد الأكسجين والمياه من مستشفى كمال عدوان جراء قصف الاحتلال

غزة
غزة
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن أزمة حقيقية تواجه مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع حيث صار دون أكسجين أو ماء؛ نتيجة القصف الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي في الليلة الماضية.

كما أكدت الوزارة، في بيان، أن القصف «أدى إلى تدمير المولد الكهربائي الرئيس بالمستشفى، وثقب خزانات المياه، ليصبح المستشفى من غير أكسجين ولا مياه، الأمر الذي ينذر بالخطر الشديد على حياة المرضى والطواقم العاملة داخل المستشفى».

وذكر البيان أن المستشفى به 80 مريضاً، وأن هناك 8 مرضى في العناية المركزة، لافتاً إلى أن القصف أسفر عن إصابة 6 أفراد من الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى، بينهم حالات خطرة.

الصحة وزارة الصحة قطاع غزة استهداف مستشفى كمال عدوان