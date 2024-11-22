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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يشيد بمؤتمر "تفشي الطلاق" التوعوي لمجمع البحوث الإسلامية

مؤتمر ظاهرة تفشي
مؤتمر "ظاهرة تفشي الطلاق" التوعوي لمجمع البحوث الإسلامية
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نظم وفد مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور محمد الجندى الأمين العام للمجمع بتنظيم مؤتمر للتوعية المجتمعية بعنوان “ظاهرة تفشى الطلاق”، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جامعة أسوان ومديريات الأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن والثقافة والصحة وفرع المجلس القومى للمرأة بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية، وذلك عقب لقاؤهم بمحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال لبحث سبل تكثيف العمل الدعوى، واستعراض الدور التوعوى الذى يقوم به وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية هذه المؤتمر التوعوى ودوره فى بحث ومناقشة الحلول الإيجابية لمواجهة القضايا والتحديات المجتمعية الحالية، مشيداً بالجهود المتميزة لمجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لأداء رسالته السامية لنشر الوسطية والفكر الصحيح المعتدل .

 عرض حزمة من المبادرات الاجتماعية والأخلاقية

وشملت فعاليات المؤتمر التوعوى عرض حزمة من المبادرات الاجتماعية والأخلاقية التى يطلقها الأزهر الشريف لتنمية القيم والارتقاء بها والحفاظ على كيان الأسرة والمجتمع، بالإضافة عن إلقاء عدد من الكلمات والمحاضرات المتخصصة التى تسلط الضوء على قضية الطلاق وبحث أسبابها وأثارها الإجتماعية المترتبة، فضلًا عن تقديم النصائح وأساليب العلاج للحد من انتشار ظاهرة الطلاق حفاظاً على الأسرة باعتبارها نواه للمجتمع.

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