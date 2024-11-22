المرصد السوري: ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على تدمر إلى 92 شخصًا

الجمعة 22/نوفمبر/2024 - 09:29 ص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأن حصيلة القتلى نتيجة الغارات الجوية على تدمر بلغت 92 قتيلًا، هم 61 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية بينهم 11 ضابطًا وصف ضابط يعملون لصالح "حزب الله" اللبناني، و27 من جنسية غير سورية غالبيتهم من "حركة النجباء"، و4 من "حزب الله" اللبناني.

وأسفرت الغارات عن إصابة 21 آخرين بجراح بينهم 7 مدنيين.

ونفّذ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت ثلاثة مواقع في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي. تركزت الضربات على موقع كان يعقد فيه اجتماع ضم قياديين من الميليشيات الإيرانية و"حركة النجباء" العراقية، إلى جانب قيادي من "حزب الله" اللبناني، كما استهدفت الغارات موقعين في حي الجمعية، أحدهما مستودع أسلحة قرب المنطقة الصناعية التي تقطنها عائلات عناصر موالية لإيران من جنسيات عراقية وأجنبية.