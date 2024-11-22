الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة صور جنوبي لبنان

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، إنذارًا إلى سكان لبيروت وعدة بلدات في جنوب لبنان بضرورة الإخلاء الفوري وتحديدًا إلى سكان حارة حريك والحدث، وذلك بعد ساعات من الهدوء الحذر سادة الضاحية الجنوبية.

وبحسب الخرائط التي نشرها الناطق باسم أفيخاي أدرعي، فإنّ أحد الأبنية المهدّدة بالقصف الإسرائيلي يقع في محيط الجامعة اللبنانية - مجمّع الحدت، ومبنى آخر في حارة حريك.

وكثفت إسرائيل غاراتها على الضاحية الجنوبية منذ مغادرة المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين، إذ شنّت أمس أربع جولات من الغارات العنيفة التي دمّرت عددًا من الأبنية السكنية وسُمِع صداها في أرجاء العاصمة.