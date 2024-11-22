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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفحم بالكامل.. النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن خردة بالعمرانية

موقع الحريق
موقع الحريق
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تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول نشوب حريق داخل مخزن خردة وتفحم محتوياته بمنطقة العمرانية، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لمعرفة أسبابه التي يرجح أن يكون وراءها ماس كهربائي، كما استمعت إلى إفادة صاحب المخزن حول الحريق لمعرفة أسباب الحريق، إذ تبين أنه ليس هناك شبهة جنائية وراءه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة. 

داخل وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن خردة بحارة مصطفى كتكوت من مسجد الرحمن متفرع من شارع عبد الخالق بمنطقة العمرانية الشرقية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق مخزن خردة المعمل الجنائي