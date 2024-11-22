محكمة تايلاندية ترفض دعوى ضد شركة إسرائيلية تنتج برنامج لاختراق الهواتف

أصدرت محكمة في تايلاند حكماً برفض دعوى قضائية رفعها الناشط المؤيد للديمقراطية جاتوبات بونباتاراراكسا ضد شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، والتي اتهمها بتزويد الحكومات ببرنامج تجسس قوي استخدم لاختراق هاتفه.

يأتي هذا الحكم في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق شهدتها تايلاند، حيث أثار استخدام برامج التجسس مخاوف بشأن انتهاك الخصوصية وحقوق الإنسان.

من جانبها رحَّبت شركة «إن إس أو» بالحكم، قائلة إنه يؤكد «عدم وجود أدلة تدعم الادعاءات ضد شركتنا».

وقال المتحدث باسم الشركة، جيل لاينر، في رسالة إلكترونية إلى وكالة أنباء «أسوشييتد برس»: «نحن ملتزمون بالاستخدام المسؤول لتقنياتنا التي يتم توفيرها حصرياً للوكالات الحكومية من أجل منع الجرائم الخطيرة والإرهاب».

وأضاف: «تعمل شركة (إن إس أو) تحت أطر تنظيمية صارمة ومعايير أخلاقية، وسنواصل التعاون مع السلطات لضمان استخدام منتجاتنا بشكل قانوني وفعال».