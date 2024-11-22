المعمل الجنائي: لا إصابات في حريق شقة سكنية بالعياط

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة العياط، ورفع آثار الحريق الذي تسبب في تفحم محتويات الشقة، والذي تبين أن وراءه ماس كهربائي، كما طلبت تحريت أجهزة الأمن حول الواقعة، حيث إن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العياط وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع النيران، وتم فرض كردون أمني، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

كشفت المعاينة الأولية عن حدوث ماس كهربائي أدى لتفحم محتويات الشقة، دون وقوع خسائر بشرية.