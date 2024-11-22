التحقيق مع 5 أشخاص أصيبوا في مشاجرة بـ6 أكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة 5 أشخاص في مشاجرة على أولوية تحميل التوك توك بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت بالتحفظ على طرفي المشاجرة عقب مثولهم للشفاء للتحقيق في الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على الأسلحة المستخدمة في المشاجرة، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص جميعهم مصابين بينهم عامل مصاب بكسر في الجمجمة وطرف ثان عامل وسائق مصابان، بسبب أولوية المرور وتحميل التوك توك، تعدى فيها كلا الطرفين بالضرب بالشوم والعصا والحجارة، نتج عن المشاجرة إصابة طرفيها، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.